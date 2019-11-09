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  • 09.11.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 19:25

: 'ın Yıldızeli ilçesinde bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

... 'ın Yıldızeli ilçesinde bir kadın, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, amcası ve köy muhtarı olan babası gözaltına alındı.

Korkunç olay! Göğsünden vurulmuş halde bulundu

'ın Yıldızeli ilçesinde bir kadın, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yakup köyünde muhtar A.E'nin kızı, iki çocuk annesi D.E. (36) evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanında tabanca bulunan D.E'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

D.E'nin babası A.E, eşi S.E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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