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  • 09.11.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 19:26

'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var...

'ın ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı da 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var...

'ın ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı da 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şahinli mezrası ile Gürgenli köyü Yuvarlıçay mezrasında yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, köylülerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

1 ÖLÜ 3 YARALI
Daha sonra ilçe merkezinde karşılaşan aile bireyleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vejdi Yıldız (32), burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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