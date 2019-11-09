Bolu'da 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri aralığında birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Peşpeşe gelişen olaylar şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşünürken yerel medyada ise kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle, insan öldürülmüş gibi soruşturma yaptı.