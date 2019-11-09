Bolu'da 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri aralığında birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Peşpeşe gelişen olaylar şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşünürken yerel medyada ise kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle, insan öldürülmüş gibi soruşturma yaptı.
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro ekibi çözdü
Bolu'da, son günlerde gündeme oturan bacakları kopuk haldeki kedi ölümlerinin köpek kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplam 75 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Bolu'da 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri aralığında birbirine yakın 4 mahallede toplam 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu. Peşpeşe gelişen olaylar şehirde infiale yol açtı. Kentte yaşayan vatandaşlar olayın insan kaynaklı olduğunu düşünürken yerel medyada ise kedilerin 'kara büyü' için ayaklarının kesilmiş olduğu iddia edildi. Gizemli kedi ölümlerini kentte hemen hemen herkes konuşur oldu. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyu araştırması için görevlendirildi. Ekipler, büyük bir ciddiyetle, insan öldürülmüş gibi soruşturma yaptı.
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