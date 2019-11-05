Kılıçarslan Mahallesi 103'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar, sabah apartmanın bahçesinde 4 ayağı da kopuk kedi ölüsü buldu. Apartman sakinleri durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kedinin vücudunda çok fazla kan olmadığı, yalnızca ayaklarının kopuk olduğu görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kediyi incelemek üzere götürdü.