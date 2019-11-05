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  • 05.11.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 14:58

'da ayakları kopuk kedi vahşeti

'da, son 1 haftada ayakları kopuk halde 5 kedi bulundu. Daha önce 2 kedinin ayağının koptuğu olayla ilgili olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapmıştı. Son olayda kediyi bulan apartman sakinleri ise ayakların kesilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Kılıçarslan Mahallesi 103'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar, sabah apartmanın bahçesinde 4 ayağı da kopuk kedi ölüsü buldu. Apartman sakinleri durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kedinin vücudunda çok fazla kan olmadığı, yalnızca ayaklarının kopuk olduğu görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kediyi incelemek üzere götürdü.

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