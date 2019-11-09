Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerde ardından 1 milyon 253 bin liralık ikramiye bugüne devretti. İkramiyenin devretmesinin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte haftanın şanslı sayıları...

9 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 2 - 19 - 22 - 40 - 44