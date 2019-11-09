Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.11.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 21:17

9 Kasım çekiliş sonuçları belirlendi! Bu hafta devreden tutar 1 milyon 253 bin lira...

Bugün bayilerden oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 6 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 1 milyon 253 bin liranın devretmesinin ardından ardından merak edilmeye başladı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 9 Kasım Cumartesi ...

9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerde ardından 1 milyon 253 bin liralık ikramiye bugüne devretti. İkramiyenin devretmesinin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte haftanın şanslı sayıları...

9 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 2 - 19 - 22 - 40 - 44

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi! Bu hafta devreden tutar 1 milyon 253 bin lira...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri