Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.11.2019 07:58
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 07:58

'da miras cinayeti! Oğlunu başından vurarak öldürdü

'da, 72 yaşındaki Refik E. ,miras nedeniyle tartıştığı 48 yaşındaki oğlu Mehmet E.'yi tabancayla başından vurarak öldürdü. Kaçan baba polis tarafından Aksaray- karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı.

Miras cinayeti! Oğlunu başından vurarak öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik E., otomobiliyle oğlu Mehmet E.'nin evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.

OĞLUNU BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Refik E., yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet E., kanlar içinde yere yığıldı. Refik E. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı.

KAÇAN BABA YAKALANDI
Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik E. ise polis tarafından Aksaray- karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAksaray'da miras cinayeti! Oğlunu başından vurarak öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri