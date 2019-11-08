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‘Kitap perisi’ Kırçuval

Ünlü yazar ve sunucu ', ve ' kitaplarının 100.000 adet satışı şerefine özel fotoğraf çekimi ile başarısını taçlandırdı. Başarılı yazar Kırçuval, "Kadınların toplumdaki yeri... Kendi değerini yok sayan, içsel travmayla başarı mücadelesi içindeki şehir hayatının plaza kadınlarına seslenişini anlattım" dedi.

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