Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan Mevlid Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar namaz vakitleri hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu sıralar arama motorlarında "Akşam namazı saat kaçta okunacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte akşam namaz vakitleri...

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da akşam namazı saat 18.00'de, İzmir'de 18.13'te ve Ankara'da 17.47'de okunacak. Diğer illerin akşam namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Dinimizde her ibadet ve işin temeli niyet olduğundan bu geceyi ihya etmek isteyenler bütün dünyevi endişelerden arınarak salih bir niyetle mükâfatını sadece Allah'tan beklemelidir. Bu gecenin varlığından haberdar olarak sadece Peygamber Efendimizin doğumuna ve gönderilişine sevinmek dahi bu geceyi ihyânın bir yönüdür.

Bu gece bolca tövbe ve istiğfar edip bağışlanma ve âfiyet talep edilmelidir. Bol bol Hazreti Peygambere salavat getirip, Kur'ân-ı Kerîm okunmalıdır. Uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

TEFEKKÜRDE BULUNMALI

Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.

CEMAATLE NAMAZ KILINMAK GÖZETİLMELİ

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı ve sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilerek örnek hayatları okunmalı.

BOLCA DUA EDİLMELİ

Mevlid gecesi dua ederek günahlarınızın af olması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir.