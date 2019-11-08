Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darp edildi.