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  • 08.11.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 17:25

Her satırı iğrenç! Cinsel içerikli film izletti, banyoya yerleştirdi

'da mide bulandıran olayının detayları ortaya çıktı. 7 ay önce evlenen 23 yaşındaki G.İ. isimli kadın, savcılığa giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu ve yaşadığı iğrençlikleri tek tek anlattı. Genç kadın eşinin banyoya dijital bir saat yerleştirdiğini ve bu saatin gizli kamera olduğunu söyledi. Eşinin bu kamera ile annesinin bile görüntülerini çektiğini iddia eden genç kadın, ayrıca mide bulandıran bir iddia daha ortaya atarak eşinin kendisine zorla cinsel içerikli film izlettirdiğini de söyledi. İşte iğrenç olayın detayları...

Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darp edildi.

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