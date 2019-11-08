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  • 08.11.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 17:00

’da bir çift, bebeklerine ’nin ismini verdi

’da yaşayan Halil ve çifti bebeklerine Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı ’nin ismini verdi. Tokdemir ailesi ilerleyen günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli’den randevu alarak bebekleriyle beraber ziyaret edecekleri söyledi.

Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli’nin ismini verdiler
İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Beldesinde yaşayan Halil ve çifti bebeklerinin ismini Genel Başkanı 'nin adını verdi. Uzun yıllar MHP teşkilatlarında görev yapan ve Devlet Bahçeli hayranı olan Tokdemir ailesi, çocuklarının ismini Devlet Bahçeli Tokdemir koymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Tokdemir ailesi ilerleyen günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'den randevu alarak bebekleriyle beraber ziyaret edecekleri söyledi. Bebeklerine Devlet Bahçeli ismini koyan Tokdemir ailesini MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir ziyaret etti. Çocukla yakından ilgilenen Kocacan, bebeklerine 'Devlet Bahçeli' ismini koyduklarından dolayı Tokdemir çiftini tebrik ettiler.

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