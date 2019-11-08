Biletine 6 liralık amorti çıktığını sandı, 750 bin liralık ikramiyeyi kazandı!

İlginç olay Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri'nin seyyar bayisine gitti. 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini belirtti. Bileti değiştirmek istediğini söyledi. Öziri ise bilet numarasını kontrol ettiğinde bilete büyük ikramiye olan 3 milyon TL isabet ettiğini fark etti. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, rakamları teyit etti. Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Kadın da büyük bir mutluluk yaşayarak, oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.
GÖNÜLLERİ KAZANDI
Öziri, "3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın" dedi.
İşte o bilet...
GÖNÜLLERİ KAZANDI
Öziri, "3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın" dedi.
İşte o bilet...
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