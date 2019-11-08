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Biletine 6 liralık amorti çıktığını sandı, 750 bin liralık ikramiyeyi kazandı!

'nin 'nde bir talihlinin amorti sandığı bilete isabet etti. Durumu fark eden seyyar bayi , ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirtti.

Talihi sınav
İlginç olay 'nin 'nde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde bir kadın, satıcısı olan Cafer Öziri'nin seyyar bayisine gitti. 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini belirtti. Bileti değiştirmek istediğini söyledi. Öziri ise bilet numarasını kontrol ettiğinde bilete olan 3 milyon TL isabet ettiğini fark etti. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, rakamları teyit etti. Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Kadın da büyük bir mutluluk yaşayarak, oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.



GÖNÜLLERİ KAZANDI
Öziri, "3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın" dedi.

İşte o bilet...









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