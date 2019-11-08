Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülüğü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Biçerova'dan gelerek Manisa üzerinden Kemalpaşa'ya giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı bir adama çarptı.
Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.