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5 TL’lik gasp

'da, 5. sınıf öğrencisi A.S.C. (10) parkta salıncak yüzünden bir çocuğu dövdü. Çocuğun ağabeyi de kızın boğazını sıkarak elindeki 5 lirayı alıp kaçtı. Gözyaşlarına boğulan çocuk, polisten yardım istedi. Polis, kızın gözyaşlarını sildi."Sen ağlama kızım. kurban olurum" diye teselli etti.

5 TL’lik gasp
Antalya'da, 5. sınıf öğrencisi A.S.C. (10) parkta salıncak yüzünden bir çocuğu dövdü. Çocuğun ağabeyi de kızın boğazını sıkarak elindeki 5 lirayı alıp kaçtı. Gözyaşlarına boğulan çocuk, polisten yardım istedi. Polis, kızın gözyaşlarını sildi."Sen ağlama kızım. kurban olurum" diye teselli etti.

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