5 TL’lik gasp

Antalya'da, 5. sınıf öğrencisi A.S.C. (10) parkta salıncak yüzünden bir çocuğu dövdü. Çocuğun ağabeyi de kızın boğazını sıkarak elindeki 5 lirayı alıp kaçtı. Gözyaşlarına boğulan çocuk, polisten yardım istedi. Polis, kızın gözyaşlarını sildi."Sen ağlama kızım. Gözyaşına kurban olurum" diye teselli etti.
- Yaşam
- 08.11.2019
- Gazete
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