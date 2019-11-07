Ankara'da Şule Çet (23), 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek can verdi. Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklandı. Mahkeme, Çet'in tırnaklarına Akand'a ait DNA örneklerinin nasıl girdiğinin araştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu ise bunu belirleyemedi! "El sıkışması ya da boğuşma sırasında meydana gelmiş olabilir" denildi.
Berk Akand - Çağatay Aksu
Berk Akand - Çağatay Aksu
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