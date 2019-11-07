Bugünkü
Takvim

davasında ikinci raporu da açıklandı

'da (23), 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek can verdi. (34) ve (33) tutuklandı. Mahkeme, Çet'in tırnaklarına Akand'a ait örneklerinin nasıl girdiğinin araştırılmasını istedi. Kurumu ise bunu belirleyemedi! "El sıkışması ya da boğuşma sırasında meydana gelmiş olabilir" denildi.

Adlı tıp!
Ankara'da (23), 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek can verdi. (34) ve (33) tutuklandı. Mahkeme, Çet'in tırnaklarına Akand'a ait örneklerinin nasıl girdiğinin araştırılmasını istedi. Kurumu ise bunu belirleyemedi! "El sıkışması ya da boğuşma sırasında meydana gelmiş olabilir" denildi.



Berk Akand - Çağatay Aksu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞule Çet davasında ikinci adli tıp raporu da açıklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri