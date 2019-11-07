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  • 07.11.2019 08:16
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 08:18

... 'den iyi haber! Sıcaklık 4-8 derece artıyor! 7 Kasım bugün hava nasıl olacak?

'den yapılan açıklamasına göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Kuzeybatı kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Kasım il il raporu...

Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık 4-8 derece artıyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Kasım güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ülke genelinde yağış beklenmediği bildirildi. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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