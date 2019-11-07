Avcılar'da doktor dehşeti! Birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezi sahibi C.T, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı yabancı uyruklu meslektaşı A.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, C.T, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla A.K'ye ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tıp merkezinden kaçmaya çalışan C.T'yi yakaladı.

112 Acil Servis ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Hastanesine kaldırılan kadının, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 3 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.







