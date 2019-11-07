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  • 07.11.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:47

davalık olduğu kızı ile barıştı

Yatsan’ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki , 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı 'in üzerine geçirince, kızı  ile arası açılmıştı. Sinan Güleç, Davalık olduğu kızı Nur Güleç ile barıştı. İzmirli işadamı, kızına biyonik böbrek takmaları için ’deki hastaneye 1 milyon dolar ödedi

Sinan Güleç davalık olduğu kızı ile barıştı

Yeni Asır'da yer alan habere göre; 'nin en büyük yatak üreticilerinden Yatsan'ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki işadamı , 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı 'in üzerine geçirince, kızı ile arası açılmıştı. Nur Güleç, babasının sağlıklı karar veremediğini iddia ederek vasilik davası açmıştı.

KIZINA KIYAMADI
Böbrek hastası kızının sağlığı kötüye gidince dayanamayan Sinan Güleç, 'taki özel bir hastaneye biyonik böbrek siparişi verdi. Türkiye'de yasal olmadığı için 'de nakledilecek yapay böbrek için 1 milyon dolar ödeyen işadamının tüm tedavi giderlerini de üstlendiği öğrenildi.

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