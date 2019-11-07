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  • 07.11.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:33

'de kaçak göçmen operasyonu! Son anda yakalandılar

'den kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeyen çalışan Afganistan uyruklu 52 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.

Kaçak göçmen operasyonu! Son anda yakalandılar

'in Ayvalık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 26'sı çocuk, 11'i kadın ve 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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