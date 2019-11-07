Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? Milyonlarca vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren bu sorulara yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası ve kendilerine SMS ile gelen kandil mesajlarını alan vatandaşlar bugün hangi kandilin idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 8 Kasım Cuma bugün Mevlid Kandili mi?

BUGÜN KANDİL Mİ?

8 Kasım Cuma yani bugün Mevlid Kandili idrak edilecek.

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir.