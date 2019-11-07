Bilecik'te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evine gitti. Burada kafasına kurşun sıkarak intihara teşebbüs etti. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilecik'te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evine gitti. Burada kafasına kurşun sıkarak intihara teşebbüs etti. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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