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'te üniversite öğrencisi , tabancayla etti!

'te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evine gitti. Burada kafasına kurşun sıkarak a teşebbüs etti. , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ne yaptın Melisa
Bilecik'te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evine gitti. Burada kafasına kurşun sıkarak a teşebbüs etti. , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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