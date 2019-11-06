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  • 06.11.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:47

6 Kasım MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! 7 milyonluk büyük ikramiye geçen hafta...

Geçen hafta yapılan cumartesi günü yapılan çekilişlerde ardından 7 milyon 274 bin 19 liralık ikramiyeyi İstanbul'daki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyenin ardından on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 6 Kasım açıklandı. İşte haftanın şanslı sayıları...

6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

2 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 7 milyonluk ikramiyenin İstanbul'daki bir talihli tarafından kazanılmasının ardından Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başladı. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki büyük ikramiyenin ardından gözler şimdi haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

6 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 8 - 17 - 18 - 20 - 29 - 44

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