2 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 7 milyonluk ikramiyenin İstanbul'daki bir talihli tarafından kazanılmasının ardından Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başladı. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki büyük ikramiyenin ardından gözler şimdi haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
6 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 8 - 17 - 18 - 20 - 29 - 44
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