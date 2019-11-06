Mevlid Kandili'nin tarihi Rebiülevvel ayına girmemiz ile birlikte Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı Mevlid Kandili, Rabiülevvel ayının 12. gecesi İslam dünyasında sevinç içerisinde kutlanmaktadır. Peki, 2019 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte cevaplar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Bu sene Mevlid Kandili, 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Tövbe etmek: Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

Salat ü selâm okumak: Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.