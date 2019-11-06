Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.11.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 13:21

'den sis ve rüzgar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın için "sis ve rüzgar" uyarısı yapıldı. Özellikle Marmara'nın güneybatısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis öngörüldüğü bilgisi verildi.

Meteoroloji'den son dakika sis ve rüzgar uyarısı

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika sis ve rüzgar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri