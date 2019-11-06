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  • 06.11.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:58

Otomobilden 2 haç ile 24 çıktı! Yer:

'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Haç ve sikkeler incelenmek üzere 'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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