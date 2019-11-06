Bugünkü
Takvim

Bebeğinin ölüm haberini alan Bahar öğretmen üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

'da öğretmen , ikinci bebeğine hamileydi. Sancılanınca hastaneye yetiştirildi. Ancak prematüre bebek, kısa sürede can verdi. Bunu duyunca üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Son 'Bahar'
'da öğretmen Bahar Bayraktar, ikinci bebeğine hamileydi. Sancılanınca hastaneye yetiştirildi. Ancak prematüre bebek, kısa sürede can verdi. Bunu duyunca üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBebeğinin ölüm haberini alan Bahar öğretmen üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri