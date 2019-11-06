Bebeğinin ölüm haberini alan Bahar öğretmen üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Hatay'da öğretmen Bahar Bayraktar, ikinci bebeğine hamileydi. Sancılanınca hastaneye yetiştirildi. Ancak prematüre bebek, kısa sürede can verdi. Bunu duyunca üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Hatay'da öğretmen Bahar Bayraktar, ikinci bebeğine hamileydi. Sancılanınca hastaneye yetiştirildi. Ancak prematüre bebek, kısa sürede can verdi. Bunu duyunca üzüntüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.