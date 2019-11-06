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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 08:22

'den son dakika hava durumu açıklaması: Bugün yağmur var mı? 6 Kasım hava durumu

Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde son günlerde yağışlı hava hakim oluyordu. Vatandaşları merak ettiği 'bugün yağmur var mı?' sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün yağmur var mı? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklıkları ve yağışlar ile ilgili açıklama yaptı. Peki, yurt genelinde bugün yağmur var mı? İşte 6 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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