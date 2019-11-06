Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklıkları ve yağışlar ile ilgili açıklama yaptı. Peki, yurt genelinde bugün yağmur var mı? İşte 6 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.