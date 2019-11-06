ABD'deki gururumuz Canan Dağdeviren, yeni bir buluşa imza attı. Kas hastalarını konuşturacak maske yaptı.
Harvard Üniversitesinde görevli Dr. Dağdeviren, ALS hastalarının hayatını kolaylaştırdı. Yüze yapıştırılan yeni cihazı anlattı: En küçük mimiği algılayıp, bilgisayara aktarıyor. Konuşmayı sağlıyor. Artık gülümseyebilir, 'Acıktım, seni seviyorum' diyebilirsiniz.
HAWKING MASKESİ HAZIR
Canan Dağdeviren, projede ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking'i örnek aldı.
Harvard Üniversitesinde görevli Dr. Dağdeviren, ALS hastalarının hayatını kolaylaştırdı. Yüze yapıştırılan yeni cihazı anlattı: En küçük mimiği algılayıp, bilgisayara aktarıyor. Konuşmayı sağlıyor. Artık gülümseyebilir, 'Acıktım, seni seviyorum' diyebilirsiniz.
HAWKING MASKESİ HAZIR
Canan Dağdeviren, projede ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking'i örnek aldı.
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