Altın kalpli

Giresun'da hurdacılık yapan Ali Akdoğan, çöp konteynerinde içinde 3 bilezik ve bir çeyrek altın olan poşet buldu. Hemen polise teslim eden Akdoğan, halkın büyük takdirini kazandı. Giresun'da hurdacılık yapan Ali Akdoğan, çöp konteynerinde içinde 3 bilezik ve bir çeyrek altın olan poşet buldu. Hemen polise teslim eden Akdoğan, halkın büyük takdirini kazandı.
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