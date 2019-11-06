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Altın kalpli

'da hurdacılık yapan , çöp konteynerinde içinde 3 bilezik ve bir olan poşet buldu. Hemen polise teslim eden Akdoğan, halkın büyük takdirini kazandı.

Altın kalpli
Giresun'da hurdacılık yapan Ali Akdoğan, çöp konteynerinde içinde 3 bilezik ve bir çeyrek altın olan poşet buldu. Hemen polise teslim eden Akdoğan, halkın büyük takdirini kazandı.

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