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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:31

MPİ 6 Kasım duyuruldu! 1 milyon 863 bin 562 liralık ikramiye bugüne devretmişti

30 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından 'nda 2. kez 1 milyon 863 bin 562 liralık ikramiye devretti. Bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler şimdi haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, çekilişlerin ardından Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte 6 Kasım ...

6 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı!

Geçen hafta yapılan çekilişlerin ardından 2. kez 1 milyon 863 bin 562 liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük devir tutarının ardından on binlerce kişinin merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 7 - 8 - 27 - 29 - 33 ve +10

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