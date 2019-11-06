Geçen hafta yapılan çekilişlerin ardından 2. kez 1 milyon 863 bin 562 liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük devir tutarının ardından on binlerce kişinin merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...
6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 7 - 8 - 27 - 29 - 33 ve +10
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