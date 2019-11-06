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4 kardeş ölü bulundu

 Fatih'te bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis o adrese gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan ekipler, içeriye girdi. Ekipler, Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Fatih'te bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis o adrese gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan ekipler, içeriye girdi. Ekipler, Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

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