4 kardeş ölü bulundu

Fatih'te bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis o adrese gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan ekipler, içeriye girdi. Ekipler, Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.