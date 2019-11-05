Türk rambo Hacı Altıner

Sarıkamış'ta kuyumculuk yapan Hacı Altıner; Türkiye, Kore'ye asker göndermeye karar verince gönüllü oldu. 17 Ekim 1950'de Kore'ye ayak basan ilk Türk birliğinin içinde o da vardı. Kore'de 718 şehit verdik. En büyük kayıp da bugün "Kunuri Muhaberesi" olarak anılan çarpışmada oldu. Kasabada Çin kuvvetleri olduğu anlaşılınca ABD askerleri geri döndü ama Türk tugayı iddiaya göre İngilizce verilen geri dönme talimatını anlamamaktan ya da her ne olduysa sonuçta irtibat eksikliğinden dolayı yoluna devam etti. Sonrasını Hacı Altıner'den okuyalım:
28 Kasım 1950'de 14 Türk askeri köprüden geçtik. Ben makineli tüfek nişancısıydım. 29 Kasım sabahı savaş başladı. Kendimi o kadar kaptırmışım ki 13 yerimden yaralandığımı anlamadım bile. Sandıktaki bütün mermileri Çinliler'in üzerine boşalttım. 14. mermi sol kolumu kırınca ateş edemedim. Ama ben Çinliler'i oyalarken askerlerimiz kontrollü olarak geri çekildi. Ağır yaralanmasına rağmen sağ kalan Er Hacı Altıner, 26 Ekim 1951'de Çavuş Ziya Buras ile birlikte ABD Başkanı Truman tarafından kabul edildi.
YARIN: Montu hayatını kurtardı
28 Kasım 1950'de 14 Türk askeri köprüden geçtik. Ben makineli tüfek nişancısıydım. 29 Kasım sabahı savaş başladı. Kendimi o kadar kaptırmışım ki 13 yerimden yaralandığımı anlamadım bile. Sandıktaki bütün mermileri Çinliler'in üzerine boşalttım. 14. mermi sol kolumu kırınca ateş edemedim. Ama ben Çinliler'i oyalarken askerlerimiz kontrollü olarak geri çekildi. Ağır yaralanmasına rağmen sağ kalan Er Hacı Altıner, 26 Ekim 1951'de Çavuş Ziya Buras ile birlikte ABD Başkanı Truman tarafından kabul edildi.
YARIN: Montu hayatını kurtardı
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