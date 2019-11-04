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  • 05.11.2019 07:03
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 07:03

'ta feci ! Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

'ta içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarptığı da, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Araçta sıkışan sürücü öldü

, saat 00.45 sıralarında D-300 Karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. 'den yönüne giden Mehmet Fatih Kardaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde bulunan Ünal T. yönetimindeki 06 BCR 645 plakalı kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kardaş araçta sıkıştı, otomobilde bulunan Murat F. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kardaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat F. ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kardaş'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak incelemeler sonrası otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Öte yandan, kazanın ardından kamyon sürücüsü Ünal T. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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