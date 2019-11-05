İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ila 20 saat su kesintisi yaşanacağını bildirmişti. Belirlenen takvime göre, su kesintisi bugün saat 11.00'de başladı. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım İSKİ Üsküdar, Ataşehir, Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Beykoz su kesintisi programı...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'daki su kesintisi 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11.00'de başladı. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 10 ila 20 saat arasında su verilmeyecek bölgeler açıklandı.

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Beykoz ilçelerindeki bazı bölgelerde 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kesintiler hangi bölgelerde olacak? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...