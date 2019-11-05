Sultangazi'de otomobile binen 3 kişi sürücüyü bıçak ve silah zoruyla gasp etmeye çalıştı. Saldırganlara direnen sürücü, önündeki 2 araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 12 Ekim günü meydana geldi. Ahmet Vurkun, arkadaşı Hüseyin Ö., ve beraberindeki iki kişi ile buluşmak için anlaştı. Buluşma yerine gelen Vurkun'un aracına arkadaşı Hüseyin Ö. ile birlikte isimlerinin Ekrem ve Mesut olan iki kişi bindi. Bir süre sohbet eden araçtakiler iddialara göre, daha sonra Ahmet Vurkun'u bıçak ve silahla tehdit ederek istedikleri yere sürmesini istedi. Bunu üzerine Vurkun, şüphelilere direndi. Otomobilin içinde yaşanan olay sırasında şüphelilerden biri araçtan kendini dışarı attı ve aracın peşinden gitti. Ahmet Vurkun, parmak ve sağ göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralandı. Şüphelilere direnmeye devam eden Vurkun, aracıyla bir sokağa girdi. Önündeki iki araca çarptı. Araçtan inen Vurkun kaçmaya çalışırken, şüphelilerden biri de Vurkun'un peşinden koşmaya başladı. Araçtan inen diğer kişi ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.