Bugünkü
Takvim

solmasın

'de Turgut ve çiftinin iki çocukları genetik akciğer hastalığı olan nedeniyle hayatını kaybetti. Avcı ailesinin 1996 yılında doğan ile 2005 doğumlu kızları Eylül'de de aynı hastalık olduğu belirlendi. İlaç tedavisi süren Gamze, geçtiğimiz yıl durumu ağırlaşınca hastaneye gitti. , akciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Bir an önce iyileşmek isteyen , yardım istedi.

Gamze solmasın
İzmir'de Turgut ve çiftinin iki çocukları genetik akciğer hastalığı olan nedeniyle hayatını kaybetti. Avcı ailesinin 1996 yılında doğan ile 2005 doğumlu kızları Eylül'de de aynı hastalık olduğu belirlendi. İlaç tedavisi süren Gamze, geçtiğimiz yıl durumu ağırlaşınca hastaneye gitti. , akciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Bir an önce iyileşmek isteyen genç kız, yardım istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGamze solmasın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri