Gamze solmasın

İzmir'de Turgut ve Dudu Avcı çiftinin iki çocukları genetik akciğer hastalığı olan kistik fibrozis nedeniyle hayatını kaybetti. Avcı ailesinin 1996 yılında doğan Gamze ile 2005 doğumlu kızları Eylül'de de aynı hastalık olduğu belirlendi. İlaç tedavisi süren Gamze, geçtiğimiz yıl durumu ağırlaşınca hastaneye gitti. Doktorlar, akciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Bir an önce iyileşmek isteyen genç kız, yardım istedi.
- Yaşam
- 05.11.2019
- Gazete
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