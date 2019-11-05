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Fotoğraflarınız izinsiz paylaşılamaz

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Fotoğraflarınız izinsiz paylaşılamaz
Eski erkek arkadaşım benim adıma sahte bir sosyal medya hesabı açmış, arkadaşlarıma arkadaşlık isteği gönderiyor ve birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşıyor. Rezil oldum, bunu durdurmak ve cezasını çektirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Eski erkek arkadaşınızla çektirdiğiniz fotoğraflar sizin özel hayatınız, sırrınız veya hukuki dille kişisel verinizdir. Bu verilerin, içinde erkek arkadaşınızın bizzat kendisi dahi olsa rızanız olmaksızın paylaşılması 134 ve 136 gereğince suçtur. Ayrıca, yine aynı şekilde sizin isminiz de profil fotoğrafınız da kişisel verinizdir ve bunların kullanılarak adınıza sahte hesap açılması da yine aynı maddeler gereğince şuç teşkil etmektedir. Sosyal paylaşım ağları; kişisel verilerin gizliliği, fikri mülkiyet hakları, uygunsuz içerikler gibi konularda cezai bir sorumlulukla karşılaşmamak adına gerekli tüm incelemeleri hızlıca yaparak bu tür paylaşımları hemen yayından kaldırmaktadır. Böyle bir ihlalle karşılaştığınızda, öncelikle hızlıca ilgili hesabından şikayetçi olun. Bunun için hukuki yollara başvurarak mahkemeden ilgili içeriğe erişimin engellenmesini de talep edebilirsiniz. Yine eski erkek arkadaşınız hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir, ayrıca hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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