Fotoğraflarınız izinsiz paylaşılamaz

Eski erkek arkadaşım benim adıma sahte bir sosyal medya hesabı açmış, arkadaşlarıma arkadaşlık isteği gönderiyor ve birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşıyor. Rezil oldum, bunu durdurmak ve cezasını çektirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Eski erkek arkadaşınızla çektirdiğiniz fotoğraflar sizin özel hayatınız, sırrınız veya hukuki dille kişisel verinizdir. Bu verilerin, içinde erkek arkadaşınızın bizzat kendisi dahi olsa rızanız olmaksızın paylaşılması Türk Ceza Kanunu 134 ve 136 gereğince suçtur. Ayrıca, yine aynı şekilde sizin isminiz de profil fotoğrafınız da kişisel verinizdir ve bunların kullanılarak adınıza sahte hesap açılması da yine aynı maddeler gereğince şuç teşkil etmektedir. Sosyal paylaşım ağları; kişisel verilerin gizliliği, fikri mülkiyet hakları, uygunsuz içerikler gibi konularda cezai bir sorumlulukla karşılaşmamak adına gerekli tüm incelemeleri hızlıca yaparak bu tür paylaşımları hemen yayından kaldırmaktadır. Böyle bir ihlalle karşılaştığınızda, öncelikle hızlıca ilgili sosyal medya hesabından şikayetçi olun. Bunun için hukuki yollara başvurarak mahkemeden ilgili içeriğe erişimin engellenmesini de talep edebilirsiniz. Yine eski erkek arkadaşınız hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir, ayrıca hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Eski erkek arkadaşınızla çektirdiğiniz fotoğraflar sizin özel hayatınız, sırrınız veya hukuki dille kişisel verinizdir. Bu verilerin, içinde erkek arkadaşınızın bizzat kendisi dahi olsa rızanız olmaksızın paylaşılması Türk Ceza Kanunu 134 ve 136 gereğince suçtur. Ayrıca, yine aynı şekilde sizin isminiz de profil fotoğrafınız da kişisel verinizdir ve bunların kullanılarak adınıza sahte hesap açılması da yine aynı maddeler gereğince şuç teşkil etmektedir. Sosyal paylaşım ağları; kişisel verilerin gizliliği, fikri mülkiyet hakları, uygunsuz içerikler gibi konularda cezai bir sorumlulukla karşılaşmamak adına gerekli tüm incelemeleri hızlıca yaparak bu tür paylaşımları hemen yayından kaldırmaktadır. Böyle bir ihlalle karşılaştığınızda, öncelikle hızlıca ilgili sosyal medya hesabından şikayetçi olun. Bunun için hukuki yollara başvurarak mahkemeden ilgili içeriğe erişimin engellenmesini de talep edebilirsiniz. Yine eski erkek arkadaşınız hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir, ayrıca hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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