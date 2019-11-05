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En mutlu ülke Finlandıya

'na göre; dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Finlandiya'yı, takip etti. Üçüncü sırada Norveç'in yer aldığı saptandı. Listenin ortalarında yer alan 'nin dünyanın en mutlu 79'uncu ülkesi olduğu görüldü. Sonda ise ve Sudan var.

En mutlu ülke Finlandıya
Dünya Mutluluk Raporu'na göre; dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya'yı, Danimarka takip etti. Üçüncü sırada Norveç'in yer aldığı saptandı. Listenin ortalarında yer alan Türkiye'nin dünyanın en mutlu 79'uncu ülkesi olduğu görüldü. Sonda ise Afganistan ve Sudan var.

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