En mutlu ülke Finlandıya

Dünya Mutluluk Raporu'na göre; dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya'yı, Danimarka takip etti. Üçüncü sırada Norveç'in yer aldığı saptandı. Listenin ortalarında yer alan Türkiye'nin dünyanın en mutlu 79'uncu ülkesi olduğu görüldü. Sonda ise Afganistan ve Sudan var.
- Yaşam
- 05.11.2019
- Gazete
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