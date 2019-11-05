Denizden cezaevine

İstanbul Beşiktaş'ta otobüs şoförü Necdet Karakuş, önceki gün durağa daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Bir kişiyi de kolundan bıçaklayan Karakuş, olaydan sonra Beşiktaş iskelesinden denize atladı. Ancak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Yaşam
- 05.11.2019
- Gazete
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