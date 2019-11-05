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Denizden cezaevine

 'ta otobüs şoförü , önceki gün durağa daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Bir kişiyi de kolundan bıçaklayan Karakuş, olaydan sonra Beşiktaş iskelesinden denize atladı. Ancak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizden cezaevine
İstanbul 'ta otobüs şoförü Necdet Karakuş, önceki gün durağa daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Bir kişiyi de kolundan bıçaklayan Karakuş, olaydan sonra Beşiktaş iskelesinden denize atladı. Ancak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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