Aydın İncirliova'da, önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Eye'nin üzerine devrildi. Demir kapının altında ezilen çocuk acile yetiştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
- Yaşam
- 05.11.2019
- Gazete
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