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'da 2 tonluk altında kalan 3 yaşındaki Eymen kurtarılamadı

 İncirliova'da, önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Eye'nin üzerine devrildi. altında ezilen çocuk acile yetiştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Ah Eymen ah
Aydın İncirliova'da, önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Eye'nin üzerine devrildi. altında ezilen çocuk acile yetiştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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