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  • 30.10.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 18:30

'da fuhuş operasyonu

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Burdur'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda şüpheli M.A'nın, evinde uyruklu kadını fuhşa zorladığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



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