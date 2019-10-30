Burdur'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda şüpheli M.A'nın, evinde Gürcistan uyruklu kadını fuhşa zorladığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği bildirildi.