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  • 04.11.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 15:16

'da kırsala bırakılan köpekler açlıktan öldü

’ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü. Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Adıyaman'da vahşet! Bakanlık harekete geçti

Kulaklarında küpesi bulunan onlarca köpek Sincik yol güzergahında bulunan Aksu köyü ve çevresine bırakıldı. Kim veya kimler tarafından bırakıldığı öğrenilemeyen köpekler birkaç gün boyunca aç kalınca bazıları açlık ve soğuktan öldü.

AÇLIKTAN ÖLDÜLER
Köylü vatandaşların dikkatini çeken köpeklerin bazılarını öldüğü gören vatandaşlar yaklaşık 20 köpekten bazılarının açlıktan telef olduğunu dile getirdi. Ölen köpekler nedeniyle çevreye pis kokular yayıldığını belirten vatandaşlar, aç kalan köpekleri ekmek ve yiyecekler ile besledi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Köylü vatandaşların şikayeti üzereni Sincik Kaymakamlığının talimatıyla İlçe ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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