2020 resmi tatil günleri ne zaman? Milyonlarca vatandaş, 2020 yılı resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Resmi tatil takvimi yayınlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. Geçiğimiz senelerde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma fırsatı sunulmuştu. Önümüzdeki yıl 9 gün tatil olup olmayacağı, en fazla kaç gün tatil yapılacağı araştırılıyor. Peki, 2020 resmi tatil günleri ne zaman? 2020 yılında kaç gün tatil olacak? Gelecek yıl 9 gün tatil var mı? İşte 2020 resmi tatil takvimi...

2020 YILINDA EN FAZLA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.