İstanbul'da dün dehşet dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'a giden otobüsün şoförü Necdet K. bilinmeyen bir nedenden dolayı yolcularla tartıştı. Ardından hızla Beşiktaş Meydanı'ndaki durağa daldı. Durakta bekleyen 10 yolcuya çarpıp yaraladı.
GÖZALTINDA...
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. İkisi ağır 10 vatandaşı yaraladıktan sonra kaçmak isterken kendisini engelleyen 1. kişiyi de bıçakladı.
Ardından denize atlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ÇARPTI, BIÇAKLADI, KAÇTI
Yolcular kaza sonrası etrafa saçıldı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, ambulans çağırdı. 11 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaşanan can pazarı ise yüzlere yansıdı.
Otobüs şoförü Necdet K.
GÖZALTINDA...
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. İkisi ağır 10 vatandaşı yaraladıktan sonra kaçmak isterken kendisini engelleyen 1. kişiyi de bıçakladı.
Ardından denize atlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ÇARPTI, BIÇAKLADI, KAÇTI
Yolcular kaza sonrası etrafa saçıldı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, ambulans çağırdı. 11 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaşanan can pazarı ise yüzlere yansıdı.
Otobüs şoförü Necdet K.
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