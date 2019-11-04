Patronun sır sonu

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünün sahibi Hüseyin Türk, dün akşam işyerine giden oğlu tarafından odasında ölü olarak bulundu. Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, gece kulübüne akın etti. İşadamının ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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