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Patronun sır sonu

'ta ünlü bir gece kulübünün sahibi , dün akşam işyerine giden oğlu tarafından odasında ölü olarak bulundu. Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, gece kulübüne akın etti. ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Patronun sır sonu
İstanbul 'ta ünlü bir gece kulübünün sahibi , dün akşam işyerine giden oğlu tarafından odasında ölü olarak bulundu. Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, gece kulübüne akın etti. ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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