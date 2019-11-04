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İkramiye avı! Emek hırsızları yakalandı

'ta, , 150 bin liralık emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen polis, sahtekarları yakaladı.

İkramiye avı
Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Aysel Karaokur (63), kendisini 'başkomiser İlhan' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının 'Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz' yalanına inanıp, 150 bin lira emekli ikramiyesini kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Karaokur, polise gitti.

ÖZEL EKİP BULDU
2 hafta boyunca yüzlerce kamera kaydı üzerinden çalışma yapan özel ekip, dolandırıcılar Ahmet T. (26), Kadım K. (31) ve M.A.'yı gözaltına aldı. 'da bir adreste yapılan aramada ise 120 bin lira ele geçirildi. Ahmet T. ve Kadım K. tutuklandı. 41 yılın ardından emekli olan Karaokur, "Bütün sicilimi okudu. Eğitimli, eğitimsiz herkes kandırılabilir" dedi.



Özel ekip dolandırıcıları operasyonla yakaladı.

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