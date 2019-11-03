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  • 03.11.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 22:58

Son dakika: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan feribot seferleri yapılmayacağı bildirildi. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan feribot seferleri yapılmayacak.

Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı tüm seferler geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

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