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  • 04.11.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:25

'da operasyonu: 8 gözaltı

'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve 6,56 gram esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine operasyon! Gözaltılar var...

'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattıkları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.C.A. (27), A.M.A. (22), F.A. (25), M.A.R.G. (35), L.Ö. (27), Ç.S. (28), S.T. (26) ve H.K. (36) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve 6,56 gram esrar ele geçirildi.

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