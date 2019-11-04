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Elazığ’da 3.9’luk korku

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Elazığ’da 3.9’luk korku
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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