Elazığ’da 3.9’luk korku Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. TÜM MANŞETLER