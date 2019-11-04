8 Kasım Cuma kandil mi? Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu söylenmektedir. Peki 2019 Mevlid Kandili ne zaman? 8 Kasım Cuma kandil mi? İşte o konu hakkında merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğduğu geceyi içinde barındıran bir aydır. Bu sene Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili'nde peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir, camilerde namazlar kılınır, dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur. Türkiye'de Osmanlı padişahı 2. Selim'den bu yana Mevlid Kandili kutlama etkinliklerinde cami minarelerinde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.