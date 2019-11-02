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Mucizelere gebe

Balıkesir'de yaşayan mühendis Tuba Şenol (26), iki yıl önce rahim kanseri olduğunu öğrendi. Rahmindeki tümör alınan Şenol, hastalığını yendi. Eşi İbrahim ile iki kez tüp bebek tedavisi denedi. Ancak ikisi de olumsuz yanıt verdi. Tam umutlar tükenmişken güzel haber, Mart ayında geldi.

Mucizelere gebe
Balıkesir'de yaşayan mühendis Tuba Şenol (26), iki yıl önce rahim kanseri olduğunu öğrendi. Rahmindeki tümör alınan Şenol, hastalığını yendi. Eşi İbrahim ile iki kez tüp bebek tedavisi denedi. Ancak ikisi de olumsuz yanıt verdi. Tam umutlar tükenmişken güzel haber, Mart ayında geldi. Tuba Şenol, normal yollarla hamile kalarak kızı Elif Ada'yı dünyaya getirdi.Şenol, yaşadıklarının mucize olduğunu söyledi.

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